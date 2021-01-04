أعلنت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، أن نائب رئيس الوزراء، سيمثل البلاد في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعقد غدا الثلاثاء في محافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة الخارجية العمانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء سيغادر البلاد غدا متوجها إلى المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة أن فهد بن محمود سينوب عن سلطان البلاد، السلطان هيثم بن طارق، في ترؤس وفد السلطنة بمؤتمر القمة الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واكتملت الأسبوع الماضي دعوات قادة دول الخليج لحضور القمة التي يتوقع أن تضع حدّا لأزمة قطر، رغم الإشارة السلبية لغياب وزير الخارجية القطري عن الاجتماع التحضيري للقمة، يوم الأحد الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب رئيس الوزراء يمثل سلطنة عمان في القمة الخليجية بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.