نائب رئيس الوزراء يمثل سلطنة عمان في القمة الخليجية بالسعودية

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، أن نائب رئيس الوزراء، سيمثل البلاد في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعقد غدا الثلاثاء في محافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية العمانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء سيغادر البلاد غدا متوجها إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة أن فهد بن محمود سينوب عن سلطان البلاد، السلطان هيثم بن طارق، في ترؤس وفد السلطنة بمؤتمر القمة الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واكتملت الأسبوع الماضي دعوات قادة دول الخليج لحضور القمة التي يتوقع أن تضع حدّا لأزمة قطر، رغم الإشارة السلبية لغياب وزير الخارجية القطري عن الاجتماع التحضيري للقمة، يوم الأحد الماضي.