إيران تعلن تسجيل أول إصابة بسلالة ”كورونا” الجديدة

أعلنت السلطات الصحية في محافظة كردستان غرب إيران، اليوم الإثنين، عن تسجيل أول إصابة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي اكتشفت في بريطانيا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.

وقال المتحدث باسم جامعة العلوم الطبية بمحافظة كردستان، آرزو فلاحي، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“: إن ”التسجيل الصوتي الذي جرى تداوله أمس (الأحد) على مواقع التواصل الاجتماعي في إقليم كردستان، يشير إلى وصول السلالة الجديدة من الفيروس إلى كردستان، وهو صحيح وتم التأكد منه“.

وأضاف فلاحي: ”يشير هذا التسجيل الصوتي إلى وصول طبيب إيراني إلى مدينة سنندج التابعة لمحافظة كردستان، كان قادمًا من بريطانيا الأسبوع الماضي، وقد جرى مشاهدة أعراض الفيروس المتحور (السلالة الجديدة) عليه، وهو الآن يرقد بمستشفى توحيد في سنندج“.

وأشار فلاحي إلى أن العاملين في وزارة الصحة، يسعون للعثور على السائق والأشخاص الآخرين الذين كانوا على اتصال بهذا الطبيب المصاب“.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6073 إصابة جديدة و110 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و249 ألف و507 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 55 ألف و650 حالة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد، في 19 فبراير/ شباط العام الماضي.

بدوره، أعلن المتحدث باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا في إيران، علي رضا رئيسي، عن تمديد إجراءات الحظر والقيود المفروضة حتى نهاية العام الإيراني، الذي ينتهي في 20 مارس/آذار المقبل.

وللشهر الثاني، تفرض السلطات الإيرانية حظرًا للتجوال في المدن، بدءًا من الساعة التاسعة مساء وحتى الرابعة فجرًا في عموم البلاد، كما تفرض غرامات مالية على الحافلات التي تخرق تلك الإجراءات، فيما تتضاعف هذه الغرامات على الحافلات غير الحكومية والمرخصة، التي تتنقل بين المدن والمحافظات.