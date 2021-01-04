الاتحاد الأوروبي يحذر إيران من مغبة التخلي عن التزاماتها النووية

حذر الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية من مغبة التخلي أو التراجع عن التزاماتها ضمن خطة العمل المشتركة الشاملة الموقعة عام 2015 والتي تنص على الحد من مستوى تخفيض اليورانيوم.
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي في بروكسل بيتر ستانو في تصريح صحفي : إن الاتفاق النووي لا يمكن عده نافذا إلا إذا التزمت به جميع الأطراف الموقعة عليه، مبينا أن الاتحاد الأوروبي ينتظر موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب الأنشطة النووية الإيرانية لتحديد موقف نهائي.
وكان المتحدث يعلق على إعلان إيران الاتجاه نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة في حين حددت خطة العمل المشتركة الشاملة مستوى التخصيب إلى مستوى 3,75 في المئة .
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