الجيش الليبى يعلن تصديه لتحركات عناصر تدعمها مخابرات تركيا لزعزعة أمن الجنوب 

أكد الجيش الوطنى الليبى رصد منطقة سبها العسكرية لتحركات تقودها عناصر تخريبية تابعة لما يعرف بالمجلس الرئاسي الليبى في مدينة سبها، موضحا أن هذه العناصر تتلقى لأوامرها من المخابرات التركية التي تقود عمليات دعم جماعة الاخوان والعصابات التكفيرية.

وأشار المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى في بيان له إلى أن هذه العناصر تلقت أموالا من طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي خاصة مدينة سبها عبر تجنيد مرتزقة أجانب.

وبحسب المسمارى، أكد قائد منطقة سبها العسكرية في الجنوب الليبى قيام وحدات من المنطقة بالتصدي لهذه العناصر وفلول التطرف والجريمة وسيطرتها على مقرها في أحد النوادي الرياضية بالمدينة، محذرا كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في سبها ومحيطها.