الصحة الفلسطينية: نتوقع وصول لقاح يكفي 20% من السكان في فبراير

رجحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن تتسلم جرعات من لقاح فيروس كورونا في مطلع فبرايرالمقبل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير الصحة العامة في الوزارة ياسر بوزية أنه تلقي رسالة رسمية من منظمة الصحة العالمية وكوفاكس تفيد بأن عملية توريد اللقاح سوف تبدأ الشهر المقبل.

وأشار المسئول الفلسطيني إلى أن اللقاحات المتوقعة تكفي لتطعيم 20% من السكان.

وأوضح بوزية أن وزيرة الصحة الفلسطينية قامت بإجراء اتصالات عديدة مع منظمة الصحة والمنظمات المتخصصة ومنها تحالف اللقاحات "غافي" لبحث سبل توريد اللقاحات.

وأقرت منظمة الصحة آلية "كوفاكس" بالتعاون مع "غافي" من أجل تقديم اللقاح إلى الدول الفقيرة على أن تتلقى أولى الجرعات في الربع الأول من 2021.

وذكر مدير عام الصحة الفلسطيني أن عضوية بلاده تم قبولها في آلية كوفاكس، موضحا أنه اللقاح سيوزع على 20% من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة على نفقة المنظمة.

وعن تطعيم باقي السكان قال إن السلطة الفلسطينية ستتكفل بتغطية كلفتها إما من ميزانية الدولة أو من خلال الدول المانحة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية منذ ظهور الفيروس فيها، في مارس الماضي نحو 141 ألف إصابة و1484 وفاة وفق تعداد الوكالة اعتمادا على مصادر رسمية.