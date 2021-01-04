“الأحوال المدنية” تطلق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق “أبشر أفراد”

أطلقت وزارة الداخلية ممثلةً بالأحوال المدنية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” تحت مسمى “الهوية الرقمية”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلةً بمركز المعلومات الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة الكترونية عبر تطبيق “أبشر أفراد” متضمنةً رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأشار “الجاسر” إلى أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

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