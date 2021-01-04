وزير خارجية الكويت .. فتح الأجواء والحدود البحرية والبرية بين السعودية وقطر

أكد وزير الخارجية الكويتي أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود الجوية والبحرية والبرية بين السعودية وقطر اعتباراً من مساء اليوم.
جاء ذلك بعد أن أجرى وزير الخارجية الكويتي اتصالين بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
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