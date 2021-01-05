محمد بن راشد يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

يتوجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الخليجية. وتنعقد القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

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