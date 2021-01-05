وزير خارجية السعودية يجري محادثات مع نظيره الكويتي

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، "بحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كان وزير الخارجية الكويتي قد قال في وقت سابق، إن "السعودية ستفتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر، وذلك في إطار اتفاق لحل خلاف سياسي دفع الرياض وحلفاءها إلى مقاطعة الدوحة".

وأوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق الاثنين، إن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

مضيفا: "سنسعى خلال القمة لترجمة تطلعات السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي للم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة".