ولي عهد البحرين يشكر السعودية على ”تعزيز مسيرة التعاون الخليجي”

ثمن ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجهود المبذولة من قبل السعودية وعاهلها سلمان بن عبد العزيز في سبيل "تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي".

وأعرب الأمير سلمان، وهو رئيس مجلس الوزراء البحريني، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء عقب وصوله إلى محافظة العلا السعودية لحضور الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن "بالغ شكر" المنامة للملك سلمان على "ما يوليه من حرص على تعزيز التعاون المشترك".

وأبدى ولي العهد البحريني اعتزاز بلده بمستوى العلاقات "التاريخية الوطيدة المتنامية" مع السعودية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات "تستند إلى ركائز راسخة ومصير مشترك ما يسهم دائما في فتح آفاق أوسع نحو تحقيق مزيد من التطلعات المنشودة".

وجدد الأمير سلمان "الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي"، متمنيا أن تكون القمة القادمة ناجحة و"أن تكون مخرجاتها ملبية لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون وبما يسهم في تحقيق مزيد من النماء والازدهار".

يأتي ذلك غداة توصل السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الحدود البرية والبحرية، وسط توقعات بالإعلان خلال قمة اليوم عن إنهاء الخلاف المستمر منذ عام 2017 بين الدوحة وجيرانها.