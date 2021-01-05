محمد بن سلمان يشيد بالدعم الكويتي والأمريكي في انطلاق القمة الخليجية 41

أشاد الأمير محمد سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية بالدعم الكويتي والأمريكي لتقريب وجهات النظر بين الدول الخليجية، مشيراً في بداية كلمته بانطلاق القمة الخليجية 41 بمحافظة العلا بالمملكة منذ قليل، إلى إن القمة ستركز بشكل رئيسي علي رأب الصدع العربي لإنهاء كافة الخلافات.

وسيلقي بعض قادة دول المجلس كلمات في الجلسة الافتتاحية ظهرا، ويشارك القادة الخليجيون في حفل الغداء الذي سيقيمه خادم الحرمين الشريفين تكريما لهم وللوفود المرافقة لهم.

كما يعقد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الأمين العام لمجلس التعاون فيصل الحجرف بعد ختام القمة الذي سيعلن فيه البيان الختامي وإعلان العلا.

وتناقش القمة عددا من الملفات الإستراتيجية المهمة وعلى رأسها سبل تعزيز العمل وتحقيق الوفاق وتحصين البيت الخليجي من الداخل. وتوصف قمة العلا بأنها تعقد بصبغة أكثر شمولية، حيث تجسد مبدأ الوحدة الخليجية وتمثل فرصة للقادة الأعضاء للتداول بخصوص أولويات السياسة المشتركة بين بعضهم بعضا.