أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شاب بريطاني في منطقة برج حمود في منطقة المتن، وقد نقلها عناصر من الدفاع المدنى إلى مستشفى بيروت الحكومي.
وقال موقع "النشرة" إنه بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، نقل عناصر مديرية الدفاع المدني جثة شاب بريطاني، من دون تحديد هويته، إلى المستشفى.
من جهتها، قالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر "فيسبوك" إن الشاب البريطاني فارق الحياة لأسباب طبيعية وفقا لإفادة الطبيب الشرعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على جثة بريطاني في منطقة برج حمود فى لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.