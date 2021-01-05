محمود عباس يرحب بعقد القمة الخليجية

رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعقد قمة مجلس التعاون الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، في السعودية، متمنيا النجاح لهذه القمة في تحقيق أهدافها بلم الشمل ووحدة الصف العربي.

وأشاد عباس بـ"الجهود المقدرة لدولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع بين الأشقاء في دول الخليج العربي، وعقد هذه القمة الهامة".

وأشار إلى أن "تحقيق المصالحة بين الأشقاء في دول الخليج، يعزز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا أمتنا، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية".

وانطلقت في وقت سابق، في العلا السعودية، برئاسة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، أعمال الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت بحضور عدد من المسؤولين البارزين غير الخليجيين، منهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجاريس كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال محمد بن سلمان، خلال افتتاح القمة، إن "المملكة مستمرة في تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة".