المملكة تعلن إطلاق اسم ”السلطان قابوس والشيخ صباح” على القمة الخليجية الـ41

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق اسمي السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، على القمة الخليجية الـ ٤١ التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة العلا السعودية.
وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال كلمته في افتتاح القمة: "نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة؛ جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - رحمهما الله - ".
وأضاف ولي العهد السعودي: "عرفانًا لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) سائلين المولى - عز وجل - لهما الرحمة والمغفرة".
وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في القمة الخليجية الـ ٤١، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون مجلس الوزراء، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
ويضم وفد عُمان الرسمي المشارك في القمة: بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية والدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشئون القانونية، وعدد من المسئولين في الحكومة العُمانية.
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