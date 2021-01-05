إعفاء وزير الداخلية التونسى من مهامه ورئيس الحكومة يتولى المنصب بالإنابة

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة سيتولى الإشراف على الوزارة بالنيابة في انتظار تعيين وزير جديد.
جدير بالذكر أن المشيشي عين في 27 فبراير 2020 وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، قبل أن يكلفه الرئيس قيس سعيد بمنصب رئيس الحكومة في 25 يوليو 2020.
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