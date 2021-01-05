الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يهنئ دول الخليج على المصالحة

هنأ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، حكام الدول الخليجية لجهودهم في تمهيد الطريق لتحقيق المصالحة الشاملة، متطلعا لعودة الخليج "جسدا واحدا قادرا على الازدهار".

وتوجه الاتحاد العالمي في بيان "بالتهنئة والمباركة لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".

وأوضح البيان أن الاتحاد العالمي "يتضرع إلى الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يتحقق في "قمة العلا" كل ما يصبو إليه شعوب الخليج من الوحدة، والمصالحة الشاملة".

ولفت الاتحاد إلى أنه يتطلع "لعودة الخليج خليجا واحدا وجسدا واحدا قادرا على الحماية والتطوير والازدهار"، حسب البيان ذاته.

وعقدت اليوم الثلاثاء في مدينة العلا السعودية قمة خليجية تاريخية، تم خلالها تكريس المصالحة بين دول الخليج بعد قطيعة استمرت منذ العام 2017، وأشاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال كلمته الافتتاحية بوساطة الكويت والولايات المتحدة في رأب الصدع بين دول الخليج.