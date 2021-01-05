امين جامعة الدول العربية يرحب بمخرجات قمة المصالحة الخليجية

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي، قمة المصالحة الخليجية، التي عقدت اليوم 5 الجاري في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً في تصريحات صحفية عقب مشاركته بالقمة الخليجية أن " أي تحركٍ فعال يؤدي إلي تصفية الأجواء العربية ويصب في صالح النظام العربي الجماعي هو محل ترحيب. وهو يعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها".

وقال أبو الغيط: "لا شك أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الأخوة.. فالخلافات العربية تخصم من الأمن العربي وينبغي تجاوزها في أسرع وقت".

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة عن الأمين العام تأكيده أهمية العمل على تعزيز هذه الحالة الإيجابية التي تولدت عن قمة العلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة، مشيراً إلى أن أبو الغيط ثمن عالياً الجهود التي قامت بها الدول العربية المعنية من أجل العمل على إنهاء الخلافات العربية في توقيت عصيب يواجه فيه العرب تحديات مصيرية.