ولي العهد السعودي يطالب بوحدة الصف العربي في مواجهة إيران  

طالب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بضرورة تكاتف الدول العربية والخليجية في مواجهة تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة واستمرارها في بناء برنامجها النووي، علاوةً على امتلاكها صواريخ بلايستية تهدد أمن المنطقة.

وشدد بن سلمان خلال كلمته الختامية لأعمال الجلسة الأولي للقمة الخليجية رقم 41، والمذاع عبر فضائية العربية، على ضرورة وحدة الصف العربي لحماية دول الخليج، مشيرًا إلى أن القمة الخليجية ستكون قمة إعادة توحيد الجهود والصفوف لتحقيق مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي.

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