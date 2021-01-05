دوت الخليج -

إنخفاض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم. إنخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم. وذكرت وكالة "رويترز" أن الذهب تراجع 0.1 بالمئة إلى 1939.79 دولارا للأوقية. كما هبطت العقود الأمريكية الاجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1944.10 دولارا فيما ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 27.24 دولارا. وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1060.47 دولارا وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2380.10 دولارا.

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