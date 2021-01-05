خالد بن سلمان: القمة الخليجية أسست مرحلة جديدة لغد مشرق 

رأى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أن القمة الخليجية في محافظة العلا أسست مرحلة جديدة نحو غد مشرق للمنطقة.

وهنأ الأمير خالد بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح قمة العلا التاريخية، مشيرا إلى أنها "أكدت أن ما يجمع العرب بشكل عام وأبناء الجزيرة بشكل خاص من روابط التاريخ والدم والعقيدة أكبر من أي خلاف مهما كان حجمه".

وأضاف: "أسست القمة وبيان العلا الصادر عنها مرحلة جديدة نعمل فيها سويا نحو غد مشرق لمنطقتنا، ونواجه فيها، صفا واحدا، كل التحديات".

وشدد على "أننا وأشقائنا شعب واحد بقيادة إخوة همهم الأول استقرار وازدهار ورخاء أوطانهم".