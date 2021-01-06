الرئيس الإيراني يشترط على بايدن ”إعلان التوبة”

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إنه إذا أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "التوبة"، وعاد إلى المسار القانوني في الاتفاق النووي فسوف نرحب بذلك.

وأضاف روحاني أن إيران ستعود إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي إذا التزم الطرف المقابل بتعهداته، معتبرا أن استمرار عدم التزام الطرف المقابل بتعهداته لن يخضع إيران أو يجعلها تستسلم.

وكانت إيران أعلنت هذا الأسبوع أنها رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو النووي إلى 20% بعدما كان نحو 4% بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت واشنطن تعليقا على الخطوة الإيرانية، إن ذلك يعتبر "محاولة واضحة لزيادة حملة الابتزاز النووي وهي محاولة ستستمر بالفشل".