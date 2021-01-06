وزير الدفاع العراقي يحذر من اندلاع حرب أهلية

حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم الأربعاء، من حرب أهلية قد تندلع بسبب الاستهداف المتكرر للسفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية.

وقال عناد في تصريحات صحفية إن ”الجيش لا يعجزه من يطلق صاروخاً ويهرب، لكن الموضوع يمكن أن يجر إلى حرب أهلية، يجب أن نكون حكماء، لكن هناك من لا يفهم عواقب هذه الأعمال، فتلك الصواريخ تصيب المدنيين ولم يتضرر منها أي أجنبي منذ سنة على الأقل“.

وأكد الوزير أن ”العراق ما زال بحاجة إلى التحالف الدولي، لدعم الجيش، لكن هناك من يريد جرنا لصدام مسلح، ولن نسمح بذلك“، محذراً من أن ”استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد إلى حرب أهلية يكون المواطنون العراقيون ضحيتها“، مشددا على أنه ”يجب على القادة السياسيين وضع مصلحة البلاد أولاً“.

وتتعرض المنطقة الخضراء منذ عدة أشهر إلى قصف متكرر بصواريخ الكاتيوشا، يستهدف غالباً السفارة الأمريكية، فيما تتبنى مجموعات مسلحة شيعية تلك العمليات، بداعي إجبار القوات الأجنبية على الخروج من البلاد.