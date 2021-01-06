الذهب لأعلى مستوى في شهرينارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 4ر0 في المائة إلى 1956.86 دولار للأوقية بعدما اقترب من أعلى مستوى في شهرين عند 1959.01 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3ر0 في المائة إلى 1960.40 دولار للأوقية.