وزير الصحة اللبناني: الوضع خطير وهدفنا الأساسي إرجاء الموجة لأسبوعين على الأقل

أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أن "الوضع خطير ونعمل على رفع جهوزية المستشفيات الحكومية ونحاول ايجاد حل مع المستشفيات الخاصة".
ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات حمد الذي أكد أن "الهدف الأساسي الآن هو إرجاء الموجة على الأقلّ أسبوعين وزيادة عدد الأسرّة في العناية الفائقة"، مضيفا أن "بالنسبة للإجراءات قرار الإقفال، يكون بسبب الارتفاع الهائل بعدد الاصابات بالفيروس، وفي دول أخرى الإقفال أسهل من لبنان بسبب توفر الموارد".
ورأى أنه "علينا أن نتحمّل هذه المرحلة الخطيرة وتخطّيها لحين وصول اللقاح إلى لبنان، وإذا أردنا حل فليقدم الكل حلولا من جانبهم من دون تضخيم المشكل، وبالرغم من النقص في الكوادر الطبية لكنّهم يقومون بعمل أكثر من جيّد، ولدينا الآلاف من الممرضين ذوي الخبرة والمؤهلين للقيام بالواجب". وقال: "علينا أن نتشارك في وضع الحلول وكل من جهته فليساعد لحماية المجتمع".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3620 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 195759 وسجلت 17 حالة وفاة.
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