الرئيس الإيراني يعلق على أحداث واشنطن

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أحداث العنف التي شهدها محيط مبنى الكونغرس الأمريكي خلال جلسة التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، معتبرا أن تلك الأحداث تظهر "مدى فشل الديمقراطية الغربية".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية تصريحات روحاني الذي قال "ما رأيناه في الولايات المتحدة الليلة الماضية أظهر مدى فشل الديمقراطية الغربية"، مضيفا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل شعبوي جاء وشوه سمعة بلاده".

وأكد روحاني أن "ترامب أضر بعلاقات بلاده مع جميع الدول ووجه ضربات قاسية للنظام الأمريكي، وعندما يستلم الحكم والقدرة شخص غير متزن يوجد مشاكل كبيرة لبلاده وللعالم".

ولفت روحاني إلى أنه "ما رأيناه بالأمس كان درسا لحكام المستقبل في هذا البلد".

واقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ"عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".