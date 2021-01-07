انور قرقاش: إزالة إجراءات المقاطعة مع قطر ووقف القضايا الدولية خلال أسبوع

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، إن ”اتفاق المصالحة مع قطر يتحدث عن إزالة إجراءات المقاطعة ووقف القضايا الدولية وعودة التجارة والتنقل بين الدول، خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق“.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، بعد القمة الخليجية الأخيرة، في ”العلا“ السعودية، والتي شهدت توقيع اتفاق المصالحة بين السعودية وقطر، ”إننا نحتاج إلى بناء الثقة بين دول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وقطر، والإمارات تفتح صفحة جديدة وتؤسس لمرحلة جديدة حتى لا تقع أزمات كبيرة أو صغيرة“.

وأردف الوزير الإماراتي: ”الاتفاق مع قطر يرى مسارات ثنائية لمعالجة القضايا الثنائية بين الدول، وكان نتيجة جهد سعودي مشكور ووساطة كويتية وأمريكية وهو يضع آلية تعمل عليها لجان عدة“.

وأوضح قرقاش أن ”الإمارات ترى أن حل الأزمة مع قطر قرار صحيح لأبعاده الإقليمية والمحلية، مضيفا: تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر إليها على أنها خلاف البيت الواحد“.

وأشار إلى أن ”أزمة قطر لها جذور وهي ليست الأولى بل الأعمق ولم تأت من فراغ، وعبرنا عن ثقتنا بدور السعودية في تمثيلها بشأن قطر وقبلنا بأي حل تراه الرياض“.

وشدد على دور الإعلام في الأزمة قائلا: ”الإعلام مرآة يؤجج أزمة ما ويضيف إليها ولكنه ليس أساسا لخلق أزمة، علينا أن نبتعد عن التراشق الإعلامي ونفتح صفحة جديدة، لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة، وعلى أرض الواقع لم يكن هناك أعمال سلبية ولكن كانت إعلاميا قاسية“.

وحول الدور الإماراتي في اليمن، قال قرقاش: ”عمليا انتهى دورنا في اليمن وإنهاء هذا الموضوع جزء لتحصين البلد وضمان حصول التنمية والازدهار“.