القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أصدرت محكمة تحقيق منطقة الرصافة ببغداد، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي دونالد ‏ترامب‎، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، ورفاقه.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق: "بعد أن دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال المهندس ورفاقه، أقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من أفراد عائلته صباح اليوم، واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي، قرر ‏اصدار القاضي مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب".

وأضاف أن "الأمر جاء ‏وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الاجانب".