المملكة تصدر جوازا صحيا لمن أكمل التطعيم ضد كورونا

وبحسب تصريح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عبد الله شرف، فالجواز الصحي يصدر عند استكمال الجرعة الثانية من لقاح كورونا وإدخالها في أنظمة وزارة الصحة في ثوان، حيث يظهر مباشرة من خلال تطبيق "توكلنا".
وأكد رئيس "سدايا" بأن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول التي تصدر الجواز الصحي.
وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد تلقى اليوم الخميس الجرعة الثانية من لقاح كورونا، كما تلقى رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبد الله شرف الجرعة الأولى من اللقاح.
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