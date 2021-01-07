المبعوث الأممي مارتن غريفيث يزور عدن

وصل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، برفقة وفد أممي، اليوم الخميس، إلى مطار العاصمة عدن الدولي، قادما من السعودية.

وتجول غريفيث رفقة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في محيط مطار عدن، واطلع على تفاصيل الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي بالتزامن مع قدوم الحكومة اليمنية التوافقية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

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وتعتبر زيارة غريفيث إلى العاصمة عدن، هي الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتعرف على آلية عمل حكومة المناصفة.

وكان المبعوث الأممي ندد بالهجوم الذي وقع على أعضاء الحكومة اليمنية فور وصولهم لمطار عدن، واعتبر أن ”انتهاكا بهذا الحجم قد يمثل جريمة حرب“.

ورأى غريفيث في الهجوم ”محاولة متعمدة لتحويل هذا الأمل (اتفاق الرياض) إلى شقاق ويأس، ولعرقلة جهود السلام والجهود الرامية لتخفيف معاناة اليمنيين“.