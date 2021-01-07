انهيار الريال اليمني في عدن واستقراره بصنعاء
استمر الريال اليمني بالتدهور، خلال تعاملات اليوم الخميس، بمدينة عدن، فيما استقر في العاصمة اليمنية صنعاء.
وسجل الدولار الأمريكي في عدن، 740 ريالاً يمنيًا للبيع، و725 ريالاً للشراء، بينما عاد الريال السعودي للاقتراب من تخوم المائتي ريال يمني، بتسجيله 195 ريالاً يمنيًا للبيع، و190 ريالاً للشراء.
وفي العاصمة صنعاء، حافظ الدولار على سعر 590 ريالاً يمنيًا للبيع، و588 ريالاً للشراء، كما استقر الريال السعودي عند 156 ريالاً يمنيًا للبيع، و155 ريالاً للشراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار الريال اليمني في عدن واستقراره بصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.