انهيار الريال اليمني في عدن واستقراره بصنعاء

انهيار الريال اليمني في عدن واستقراره بصنعاءاستمر الريال اليمني بالتدهور، خلال تعاملات اليوم الخميس، بمدينة عدن، فيما استقر في العاصمة اليمنية صنعاء.

وسجل الدولار الأمريكي في عدن، 740 ريالاً يمنيًا للبيع، و725 ريالاً للشراء، بينما عاد الريال السعودي للاقتراب من تخوم المائتي ريال يمني، بتسجيله 195 ريالاً يمنيًا للبيع، و190 ريالاً للشراء.

وفي العاصمة صنعاء، حافظ الدولار على سعر 590 ريالاً يمنيًا للبيع، و588 ريالاً للشراء، كما استقر الريال السعودي عند 156 ريالاً يمنيًا للبيع، و155 ريالاً للشراء.