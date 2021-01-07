سوريا.. انفجار شاحنة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

انفجرت شاحنة نقل (براد) في معبر نصيب ـ جابر الحدودي بين سوريا والأردن دون معرفة الأسباب.

وتناقلت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر فيه (البراد) خلال احتراقه، وبدت ألسنة النار، وأعمدة الدخان بكثافة.

وذكرت بعض تلك الصفحات أن الشاحنة كانت محملة بمواد أولية خاصة بالدهانات.

ولم ترد أي معلومات عن أسباب الحادث الذي وقع في الجزء السوري في ريف درعا جنوب البلاد.