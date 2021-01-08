هبوط أسعار الذهب مع ضغوط ارتفاع الدولار

هبوط أسعار الذهب مع ضغوط ارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن الآمال في تحفيز إضافي في أكبر اقتصاد عالمي أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0,3 في المائة إلى 1907,66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، لكنه مرتفع 0,5 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0,3 في المائة إلى 1908,80 دولار.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، بينما يزيد ارتفاع عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0,5 في المائة إلى 26,98 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0,2 في المائة إلى 1114,11 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0,1 في المائة إلى 2417,45 دولار.