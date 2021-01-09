عودة مئات المحتجزين الإثيوبيين في السعودية وعمان إلى وطنهم

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه بالتعاون مع حكومتي سلطنة عمان والسعودية، عاد 405 مهاجرين إثيوبيين إلى البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إلى أنه من بين 270 شخصا أعيدوا من السعودية، هناك 5 أطفال. وقد تم نقل العائدين بواسطة الخطوط الجوية السعودية.

كما أوضحت الوزارة أن 135 إثيوبيا عادوا إلى أرض الوطن قبل 3 أيام، قادمين من سلطنة عمان.

وفي وقت سابق، أظهرت تقارير إعلامية أن آلاف الإثيوبيين الذين دخلوا السعودية بشكل غير قانوني، موجودين حاليا في السجون السعودية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، إن مركز ترحيل في الرياض يحتجز المئات من العمال المهاجرين، معظمهم من الإثيوبيين، في ظروف مهينة، إلى درجة أنها قد تصل إلى سوء المعاملة.

وزعم معتقلون لـ "هيومن رايتس ووتش" أنهم يحتجزون في غرف مكتظة للغاية لفترات طويلة، وأن الحراس يعذبونهم ويضربونهم بعصي حديدية مغلفة بالمطاط، ما أدى إلى وفاة 3 معتقلين على الأقل، بين أكتوبر ونوفمبر.

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين الأكثر ضعفا، وأن تحرص على استخدام الاحتجاز فقط كتدبير استثنائي وكملاذ أخير.