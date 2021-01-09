رئيس مجلس النواب الليبي ينفي إرسال مبعوث إلى تركيا

نفى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ما تناولته وسائل الإعلام حول إرساله مبعوثا شخصيا إلى تركيا.

وذكر بيان لعقيلة صالح، أن ما قاله باكير أتاجان، عضو الحزب الحاكم في تركيا، في ظهور له على قناة العربية، أن مجلس النواب أرسل مبعوثا لأنقرة للتسول وتلقي الأوامر، غير صحيح.

وأضاف: ”نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا، وليس لدينا ما نخفيه، والشعب يشارك ويتابع في خطواتنا أولا بأول“.

وأكد صالح أن ”مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه“، متابعا: ”لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين، ودون مساس بالسيادة الوطنية“.