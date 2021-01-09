الإمارات.. 2998 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2998 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعود لأفراد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 227702 حالة.
كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الوفيات في الدولة 702 حالة، .
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن شفاء 2264 شخصا مصابا بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفيات، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 203660 حالة.
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