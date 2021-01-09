عباس يعقد اجتماعا بشأن مواعيد الانتخابات الفلسطينية 

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مواعيد الانتخابات العامة التي اتفقت حركتا "فتح" و"حماس" على إجرائها في الأراضي الفلسطينية.

عباس يعقد اجتماعا بشأن مواعيد الانتخابات الفلسطينيةعباس يرحب برسالة "حماس" ويشكر مصر لرعايتها المصالحة الفلسطينية

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن عباس ناقش مع ناصر في مقر الرئاسة في رام الله مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني وفق القانون، "تأكيدا لما تم الاتفاق عليه مع الكل الوطني".

وأشارت الوكالة إلى أن ناصر قدم خلال اللقاء مقترحا بشأن تواريخ محددة وسيعقد في غضون أسبوع اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات كي يصدر عباس في موعد أقصاه 20 يناير مراسيم خاصة بالموضوع سيتبعها حوار بين الفصائل الفلسطينية حول العملية الانتخابية.

وذكرت الوكالة أن عباس أكد خلال اللقاء على موقفه القاضي بــ"تعزيز الوحدة الوطنية من خلال عملية انتخابات حرة ونزيهة".

وسبق أن تمكنت "فتح" و"حماس" في المشاورات التي استضافتها تركيا أواخر سبتمبر الماضي من إحراز تقدم ملموس في سبيل إنهاء الانقسام بما يشمل اتفاقا على إجراء انتخابات عامة خلال 6 أشهر.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية ضرورة انتهاء العملية الانتخابية في غضون ستة أشهر، و"بضمانة الدول الشقيقة ورعايتها ومتابعتها".