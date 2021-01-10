القوات العراقية تلقي القبض على أحد عناصر ”داعش” في كركوك

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.
وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان، إنه "من خلال اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليه سابقا، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية ضمن إطار ما يسمى (أشبال الخلافة) في محافظة كركوك".
وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية عام 2007".
وأوضحت أنه "بعد استكمال تدريباته في أحد معسكرات داعش حينها تم إلحاقه بإحدى المفارز العسكرية ضمن ما يسمى (ديوان الجند).
وأشارت إلى أنه "في عام 2017 اشترك بالهجوم على القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين وكانت كنيته (أبو أنس)".
وأفادت بأنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف وإحالته للقضاء لينال جزاءه".
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