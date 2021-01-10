مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب يحصل على جائزة الجامعة الأمريكية للقلب

حصل مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب في الدمام على جائزة الجمعية الأمريكية للقلب الخاصة بالمبادئ والتوجيهات لعملية الإنعاش القلبي الرئوي GWTG-R، ليصبح أول مركز في الشرق الأوسط يحصل على هذه الجائزة.
ويُسهل GWTG-R التقاط البيانات وتحليلها والإبلاغ عنها بكفاءة التي تمكن وتدعم تنفيذ المبادئ التوجيهات الحالية الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي، وإنشاء ونشر المعرفة الجديدة وتطوير الجيل القادم من خلال الممارسة القائمة على الأدلة في علم الإنعاش.
يذكر أن المركز بحصوله على الجائزة يعد مشارك ومساهم ضمن المراكز الطبية العالمية في تطوير أسلوب الإنعاش للحصول على أعلى درجة من الأداء المهني التقني.
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