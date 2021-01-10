باسيل: إسرائيل طرحت على لبنان استسلاما وتريد تفتيت البلاد وأن يترك المسيحيون...

أكد رئيس التبار الوطني الحر اللبناني، جبران باسيل، أن "الحصار المفروض على لبنان هو نتيجة خيارات أخذتها البلاد في مواجهة إسرائيل، ولذلك أعلنت إسرائيل عن نفسها دولة يهودية".

وأشار باسيل في مؤتمر صحفي إلى أن إسرائيل "تريد أن ترى حولها دولا مذهبية، وتريد أن يترك المسيحيون المنطقة".

وتساءل باسيل: "كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واعيا يفكر في الخضوع لاسرائيل؟"

وأضاف: "المطروح علينا استسلام وليس سلما، المطروح وصفة لحرب داخلية، وتفتيت الدول المحيطة، وعلى رأسها لبنان، بسبب التعايش الإسلامي المسيحي".

وحول نظرته تجاه السلام، أوضح باسيل قائلا: "من الذي يقول أننا لا نريد سلاما؟ نحن أبناء عقيدة السلام، والسلام بلا عدالة تكريس للظلم، ونحن مع السلام العادل، والشامل، والدائم، وفقا لمبادرة الملك عبدالله".