بالاسماء.. الكويت: تحديد هوية 13 شهيدا من الأسرى والمفقودين في العراق

أعلنت الكويت عن ”تحديد مصير 13 شهيدًا من الأسرى والمفقودين في العراق“، من خلال التعرف على هوياتهم عبر التحليل الجيني بالبصمة الوراثية، بواسطة الرفات التي تم جلبها من العراق.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية، ربيع العدساني، عبر صفحة الوزارة الرسمية على ”تويتر“: إن ”هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي للكويت في 1990، وقد تم جلب رفاتهم من العراق ضمن رفات الشهداء الذين سبق الإعلان عن التعرف عليهم في نوفمبر الماضي، بعد جهود مكثفة تم التوصل من خلالها إلى معلومات تتعلق بموقعي دفن في العراق“.

وأضاف: أنه ”تم تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة الفرعية الفنية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية التي قررت فحص الموقعين من جانب الفريق الفني العراقي، بإشراف اللجنة الدولي للصليب الأحمر“.

وأكد: أن ”وزارة الخارجية أبلغت ذوي الأسرى فور انتهاء عملية الفحص الجيني، والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، وأن الوزارة حريصة على إبلاغ ذوي الأسرى عن أي معلومات أو بيانات تتوفر بشأن أسراهم، باعتبار ذلك حقًا إنسانيًا وقانونيًا لهم“.

وثمّن العدساني ”جهود الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، التي تقوم بعملية الاستعراف وتحديد مصير الأسرى“.

ووجه الشكر للسلطات العراقية ولأعضاء اللجنتين الثلاثية والفرعية الفنية، وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لجهودهم المبذولة من خلال أعمال اللجنة الثلاثية والفرعية الفنية التي ساهمت في تحديد مصير هؤلاء الأسرى.

وأعرب العدساني، عن أمله في انتهاء هذه المأساة الإنسانية، مشددًا على استمرار الكويت في جهودها من أجل تحديد مصير جميع الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.

وحسب العدساني، فإن الشهداء هم: بدر حسين مراد الكندري، سليمان كاظم قاطع علي طاهر، طارق محمد احمد عبد الله الياقوت، عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله الشويماني، عبد المهدي عبد الحميد محمد معرفي بهبهاني، عيسى محمد زمان محمد، كامل عبد الرحمن محمد ناصر الفايز، محمد سعد مسعود الأحمد، محمد صالح محمد سليمان المهيني، مسفر شبيب محمد الدوسري، مهدي حبيب علي زيد البلوشي، مصطفى حسين احمد محمد القطان، ويوسف زيد زامل سعود الزامل.