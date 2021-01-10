الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح كورونا مقدمة حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تخطيها حاجز مليون جرعة لقاح كورونا تم تقديمها حتى الآن، بعدد 1086568 جرعة، كما بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص.
كما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقديم اللقاح إلى العاملين في "خط الدفاع الأول"، والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر، وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.
هذا وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح فيروس كورونا، حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، بحيث يكون اللقاح اختياريا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
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