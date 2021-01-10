أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن توفر وظيفة قانونية / إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل فى مدينة رأس الخير، مع ملاحظة أن أفضلية التقديم للسعوديين، وذلك بالمسمى الوظيفى” رئيس قسم العقود”. وأشترطت درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو العقود أو الهندسة أو ما يعادلها، خبرة 12 عاما ذات الصلة في إدارة العقود، إتقان متقدم لبرامج Word و Excel و Power Point و Microsoft Outlook وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). التقديم من هنــــــــــــــا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “معادن” تعلن عن وظائف شاغرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.