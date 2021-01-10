ترقية الدريويش إلى رئيس رقباء

الخليج – حسان الطريقي: صدر قرار مدير الأمن العام على ترقية “صالح بن أحمد بن حمد الدريويش”أحد منسوبي شرطة الزلفي إلى رتبة رئيس رقباء . وأعرب رئيس رقباء ” الدريويش” عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن

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