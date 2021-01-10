قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع أن يطرأ انخفاضٌ ملموسٌ في درجات #الحرارة يُصحب بنشاطٍ في #الرياح اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري إلى بداية الأسبوع المقبل على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة.
وأضاف: كما يتوقع أن تتهيّأ الفرصة لهطول #الأمطار على أجزاءٍ من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #المدينة_المنوّرة #مكة_المكرّمة (تشمل السواحل) خلال نهاية الأسبوع الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.