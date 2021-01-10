الخليج – جدة : وثقت عدسة دوت الخليج، فيديو، جودة أستقبال، وتنظيم أخذ لقاحات كورونا المستجد (كوفيد-١٩) للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بمركز لقاحات (كورونا) بمحافظة جدة، بالصالة الجنوبية، بمطار الملك عبد العزيز .

ومن جانبه قال الزميل -محرر دوت الخليج- مازن العمري، حضرت لمركز لقاحات كورونا ، بمطار الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لأخذ الجرعة الاولى “كانت الاجراءات في غاية السهولة، والسرعة، والمرونة دون عناء او كلل، حيث استغرق حصولي على الجرعة لم يتجاوز عشر دقائق فقط، ايضا شاهدت خدمة صحية، بجودة عاليه من الكوادر الصحية والادارية من منسوبي وزارة الصحة، لتقديم الخدمة الصحية الوقائية للمواطنين والمقيمين ، بتفاني وأخلاص”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيسر وسهوله.. عدسة دوت الخليج توثق المواطنين والمقيمين يتلقون لقاح كورونا بمركز اللقاحات بجدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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