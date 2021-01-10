إنتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الشيخ سعد محمد بن غرسان الغامدي.. فالحمد لله على قضاء الله وقدره ونسأل الله أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ..

بدورها دوت الخليج تتقدم للإعلامي حمدان الغامدي وأبناء الفقيد وأسرته وأقاربه وذويه ومحبيه بأحر التعازي وصادق المواساة في فقيدهم وتسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وحسن أولئك رفيقا ..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جد الإعلامي والكاتب الصحفي حمدان بن سلمان الغامدي إلى ذمة الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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