وزير الرى السودانى: سد النهضة يهدد خزان الروصيرص 



قال وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن الخرطوم طلبت، خلال اجتماع وزراء الخارجية والري اليوم، تغيير منهجية التفاوض، وطريقته، وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب فجوة الخلاف.

وأضاف عباس، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الأحد: "لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية؛ بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص، والذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومي للبيانات"

وأشار إلى أن السودان تقدم باحتجاج "شديد اللهجة" لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، راعي المفاوضات، حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد والسودان ومصر، في 8 يناير الجاري، جاء فيه أن أديس أبابا تعتزم الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، وأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها.

وقال عباس إن هذا الأمر "يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان".