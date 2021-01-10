السعودية.. بن سلمان يعلن نيوم ”مدينة مستقبلية بصفر انبعاثات كربونية” 

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن إطلاق مشروع "ّذا لاين" في منطقة نيوم، مشيرا إلى أن المشروع سيحافظ على 95 بالمئة من الطبيعة في أراضي المدينة.
وقال بن سلمان: "بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".
وأضاف: "ستعيد مدينة (ذا لاين) تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاما، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية".
وتابع: "ستدار مجتمعات (ذا لاين) بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات".
ولفت بن سلمان إلى أن بدء تطوير "ذا لاين" سيتم خلال الربع الأول من عام 2021، إذ تشكل جزءا مهما من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.
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