  أنور قرقاش: القمة الخليجية أنهت خلافنا مع قطر 

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن القمة الخليجية التي عقدت الأسبوع الماضي بمدينة العُلا السعودية، أنهت الخلاف مع قطر.

وقال قرقاش في مقابلة "سكاي نيوز عربية"، إن بلاده أنهت الأزمة مع الدوحة، من خلال الثقة في قيادة السعودية لهذا الملف.

وأعرب عن اعتقاده في أن شعوب الدول الخليجية ترغب في المصالحة وإنهاء النزاع، إلا أنه أشار إلى أن إنهاء خلاف ممتد مثل هذا بحاجة إلى خطوات بناء ثقة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مسائل أخرى أكثر استعصاء، ينبغي التعامل معها بنضج وبشفافية وعقلية.

واستضافت السعودية الأسبوع الماضي القمة الخليجية الحادية والأربعين والتي شهدت حل النزاع السياسي الذي دفع الرياض والإمارات والبحرين ومصر لمقاطعة قطر قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وعن العلاقات مع تركيا، قال قرقاش إن الإمارات ترغب في إقامة علاقات طبيعية مع أنقرة تنطوي على احترام متبادل للسيادة.

ودعا الوزير الإماراتي أنقرة إلى إعادة النظر في علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، حتى تحسن علاقاتها مع الدول العربية.