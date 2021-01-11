الجيش الإثيوبي ينقل سبحات نيغا وقادة من ”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” إلى...

نقل الجيش الإثيوبي من تيغراي إلى أديس أبابا عددا من قادة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، وعلى رأسهم ما تعتبره إثيوبيا العقل المدبر لاستراتيجية المجلس العسكري للجبهة، سبحات نيغا.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إنه بالإضافة إلى سبحات نيغا، تم نقل 8 قادة آخرين من المجموعة الذين تم أسرهم في أثناء القتال في إقليم تيغراي، إلى أديس أبابا، يوم السبت.

ووفقا للجيش الإثيوبي، تم القبض على سبحات مختبئا في خندق جبلي من الصعب الوصول إليه، وبه ممر ضيق وعميق وشديدة الانحدار.

وتم اعتقال زعيم المجلس العسكري أيضا مع أعضاء سابقين في قوة الدفاع الوطني الذين تعتبرهم إثيوبيا "خونة" وكانوا يدربون مقاتلي المجلس العسكري ويشاركون في القتال معهم.

تجدر اﻹشارة إلى أن الجيش الإثيوبي أعلن الجمعة الماضي، أنه تم القبض على سبحات نيغا العقل المدبر للاستراتيجية التي خلقت الفوضى خلال السنوات الـ 27 الماضية في إثيوبيا، وأدت مؤخرا إلى حرب دموية في تيغراي.